Argentina vs Egitto è trasmessa in diretta da DAZN. Di seguito trovi il canale TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire la partita.

Come vedere Argentina-Egitto con una VPN

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Argentina-Egitto: data e orario

L'Argentina di Lionel Messi affronta l'Egitto di Hossam Hassan negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026 all'Atlanta Stadium. I campioni del mondo in carica cercano un posto nei quarti di finale, mentre i Faraoni scrivono già la storia del calcio africano.

L'Albiceleste arriva a questa sfida dopo una vittoria sofferta e drammatica contro Cabo Verde, conquistata ai tempi supplementari per 3-2. Lionel Scaloni non ha nascosto la sua frustrazione per i tempi di recupero ridotti tra una partita e l'altra, definendo il calendario del torneo «molto difficile da capire».

Dall'altra parte, l'Egitto ha raggiunto gli ottavi di finale per la prima volta dal 1934, superando l'Australia ai calci di rigore. Un traguardo storico per una nazionale che punta a diventare la quinta selezione africana a raggiungere i quarti di finale di un Mondiale.

Messi guida la classifica marcatori del torneo e rimane l'osservato speciale di questa sfida. La sua presenza sul campo rappresenta la minaccia principale per una difesa egiziana che ha dimostrato solidità nel corso della fase a gironi, pur non avendo mai affrontato un avversario di questo livello.

Hossam Hassan sa che il suo Egitto dovrà fare qualcosa di straordinario per fermare i campioni del mondo. I Faraoni hanno dimostrato carattere e compattezza, ma il salto di qualità richiesto da questa partita è enorme.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire Argentina vs Egitto in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Sul fronte argentino, Lionel Scaloni non ha comunicato indisponibili o squalificati in vista di questa sfida. La formazione probabile non è ancora stata resa nota dallo staff tecnico, e ulteriori aggiornamenti saranno disponibili avvicinandosi al calcio d'inizio.

Anche dall'Egitto non arrivano comunicazioni ufficiali su infortuni o squalifiche. L'allenatore Hossam Hassan non ha diffuso la formazione titolare prevista. Eventuali novità saranno aggiunte non appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 13 A. Abou El Fotouh

Stato di forma

L'Argentina ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate, con un bilancio di 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. I campioni del mondo hanno segnato 12 gol complessivi, subendone 4. La vittoria più recente è arrivata contro Cabo Verde per 3-2 ai supplementari, una gara che ha messo a dura prova le energie della squadra. In precedenza, l'Albiceleste aveva battuto la Giordania per 3-1 e l'Austria per 2-0, dimostrando continuità di rendimento nel corso del torneo.

L'Egitto ha totalizzato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite, segnando 6 gol e subendone 6. L'ultima partita si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro l'Australia, poi risolto ai rigori in favore dei Faraoni. Tra i risultati più significativi del recente percorso figura anche il 3-1 rifilato alla Nuova Zelanda, mentre i pareggi contro Iran e Belgio evidenziano una squadra capace di tenere botta contro avversari di livello.

Precedenti

ARG Ultima partita EGI 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Egitto 0 - 2 Argentina 2 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

I precedenti tra le due nazionali sono scarsissimi. L'unico incontro registrato negli ultimi anni risale al 26 marzo 2008, quando l'Egitto ospitò l'Argentina in un'amichevole, persa dai Faraoni per 0-2. Con un solo precedente disponibile, non è possibile tracciare tendenze significative tra le due selezioni.

Classifica





Nel girone J dei Mondiali, l'Argentina ha chiuso al primo posto. L'Egitto ha concluso il Girone G al secondo posto, qualificandosi così per gli ottavi di finale.





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