Coppa del Mondo - Mondiali - Girone J Kansas City Stadium

Algeria vs Austria è trasmessa in diretta da DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in live streaming.

Come vedere Algeria-Austria con una VPN

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Algeria-Austria: data e orario

Algeria e Austria si affrontano nella partita decisiva del Girone J della Coppa del Mondo 2026, al GEHA Field at Arrowhead Stadium di Kansas City. Con l'Argentina già qualificata al primo posto, sono le Volpi del Deserto e gli austriaci a contendersi il passaggio al turno successivo.

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con tre punti, dopo aver perso contro i campioni in carica all'inizio del torneo e poi battuto la Giordania nella seconda giornata. La situazione in classifica è cristallina: chi vince è secondo, chi perde potrebbe comunque qualificarsi come miglior terza.

L'Algeria di Vladimir Petkovic ha mostrato carattere. Dopo il 3-0 subito dall'Argentina, i nordafricani hanno ribaltato la Giordania con una rimonta firmata da Amine Gouiri, che ha segnato l'1-2 definitivo a otto minuti dalla fine. Riyad Mahrez, tenuto a riposo contro l'Argentina, è tornato titolare in quella gara ed è atteso nuovamente dal primo minuto.

L'Austria di Ralf Rangnick ha invece vissuto una serata difficile a Dallas, dove Lionel Messi ha deciso il match con una doppietta. Gli austriaci avevano aperto il torneo con una convincente vittoria per 3-1 sulla Giordania, e il loro vantaggio nella differenza reti rispetto all'Algeria significa che un pareggio basterebbe per chiudere al secondo posto nel girone.

La partita porta con sé una dinamica tattica insolita. Il secondo classificato del Girone J dovrà probabilmente affrontare la Spagna agli ottavi di finale, mentre la terza posizione potrebbe garantire un avversario più abbordabile. Con entrambe le squadre che conoscono in anticipo le possibili implicazioni del tabellone, gli incentivi non puntano necessariamente alla vittoria — uno scenario che ha già evocato il ricordo della Vergogna di Gijón del 1982.

Marcel Sabitzer, che contro l'Argentina ha raggiunto le 100 presenze con la nazionale, sarà centrale nel piano di Rangnick. Per l'Algeria, il gol di Gouiri contro la Giordania ha ridato fiducia a un gruppo che crede ancora di poter andare lontano in questo torneo. Di seguito tutte le informazioni su come e dove seguire la partita in diretta.

Formazioni

L'Algeria è guidata da Vladimir Petkovic. Non sono stati comunicati infortuni né squalifiche in vista della partita. Il probabile undici titolare prevede Luca Zidane in porta, una difesa a quattro composta da Ramy Bensebaini, Rafik Belghali, Aissa Mandi e Rayan Ait Nouri, con Nabil Bentaleb e Hicham Boudaoui in mediana, Fares Chaibi e Ibrahim Maza a supporto, e Riyad Mahrez e Amine Gouiri in attacco.

L'Austria è allenata da Ralf Rangnick. Anche per gli austriaci non sono stati segnalati indisponibili. Il probabile undici schiera Alexander Schlager tra i pali, una linea difensiva con Konrad Laimer, Stefan Posch, David Alaba e Kevin Danso, Nicolas Seiwald e Romano Schmid in mezzo al campo, Paul Wanner, Marcel Sabitzer e Xaver Schlager sulla trequarti, e Michael Gregoritsch come centravanti. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Algeria ha vinto tre delle ultime cinque partite, con un pareggio e una sconfitta. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 sulla Giordania il 23 giugno, decisa dal colpo di Gouiri nel finale. In precedenza, la sconfitta per 3-0 contro l'Argentina. Nelle amichevoli pre-torneo, i nordafricani hanno battuto la Bolivia 4-0 e l'Olanda 1-0, e pareggiato 0-0 con l'Uruguay a marzo. In cinque partite, l'Algeria ha segnato otto gol e ne ha subiti quattro.

Anche l'Austria conta tre vittorie nelle ultime cinque gare, con una sconfitta e una partita senza esito nelle altre due. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 2-0 contro l'Argentina il 22 giugno, con Messi in grande spolvero a Dallas. Prima di quella gara, il 3-1 sulla Giordania alla prima giornata. Nelle amichevoli, gli austriaci hanno superato Tunisia 1-0 e Corea del Sud 1-0, e demolito il Ghana 5-1 a marzo. Cinque partite, nove gol segnati e tre subiti.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Algeria e Austria. Questa sfida della terza giornata a Kansas City rappresenta, allo stato attuale, il riferimento più aggiornato tra le due nazionali.

Classifica





Nel Girone J dei Mondiali, l'Austria occupa attualmente il secondo posto e l'Algeria il terzo, in attesa di questo decisivo scontro diretto della terza giornata.





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