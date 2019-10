Douglas Costa twitta durante Inter-Juventus: dubbi sul nome di San Siro

Appena iniziata la partita, Douglas Costa twitta: "Quando gioca l'Inter lo stadio si chiama Meazza, col Milan è San Siro... ma con l'Atalanta?".

Pronti-via: inizia - , con mezzo mondo collegato e uno stadio bello, pieno e vibrante. Ma c'è qualcuno che su Twitter pensa ad altro: è Douglas Costa, costretto a saltare il big match per infortunio.

Il mancino brasiliano ha pubblicato un tweet sul proprio profilo dopo pochi minuti dal fischio d'inizio della gara. Il dubbio? La reale denominazione di San Siro quando a scendere in campo sono l'Inter, il e... l' .

"Una domanda: quando l'Inter gioca lo stadio si chiama Giuseppe Meazza, giusto? Quando gioca il Milan, lo stadio si chiama San Siro. Corretto? Ma quando gioca l'Atalanta in Champions, come si chiama lo stadio?".

Uma pergunta, quando a inter de Milão joga o estádio se chama Giuseppe meazza, correto?!



Quando joga o Milão joga o estádio se chama SAN siro. Correto ?!



Mas e quando joga o Atalanta na champions, como se chama o estádio ? 🤔 — Douglas Costa (@douglascosta) October 6, 2019

In realtà è noto come lo stadio milanese sia ubicato nel quartiere San Siro e intitolato al leggendario Giuseppe Meazza. Dunque, nessuna distinzione tra Inter, Milan e Atalanta. A far specie, semmai, è il fatto che il dubbio di Douglas Costa sia venuto alla luce in pieno Inter-Juventus, proprio mentre le due formazioni iniziavano a darsi battaglia.