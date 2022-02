Douglas Costa passa ai Los Angeles Galaxy: è ufficiale

Douglas Costa lascia il Gremio e, di fatto, dice addio alla Juventus. I Los Angeles Galaxy, hanno annunciato l'acquisto del brasiliano.

L'ex Bayern, il cui cartellino è ancora di proprietà dei bianconeri, si trasferisce a titolo temporaneo negli States: i Galaxy ne hanno rilevato i restanti 6 mesi di prestito che il Gremio avevano ancora in essere con la Juve, ma una volta trascorso tale periodo il club a stelle e strisce ha reso noto che Douglas "firmerà per un anno e mezzo fino alla fine della stagione regolare 2023 della MLS".

Il contratto del verdeoro col club piemontese scade a giugno, esattamente in concomitanza con la fine del periodo in cui Costa sarebbe dovuto restare in prestito al Gremio: in estate il matrimonio tra l'esterno offensivo e la Juventus risulterà esaurito e, di conseguenza, il calciatore siglerà il nuovo accordo di 18 mesi coi Los Angeles Galaxy.

Fase della carriera poco felice quella che sta attraversando Douglas Costa, scaricato da Madama e reduce dalla clamorosa retrocessione in patria col Gremio tra mille polemiche.