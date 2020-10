Doppio rinforzo per il Crotone: arrivano Djidji dal Torino e Luperto dal Napoli

Il Crotone mette a segno un doppio rinforzo: arrivano Koffi Djidji dal Torino e Luperto dal Napoli, entrambi in prestito secco.

molto attivo in queste ultime ore di calciomercato: la società neopromossa in corre ai ripari dopo il complicato avvio di campionato chiudendo l'arrivo di due rinforzi come Koffi Djidji e Sebastiano Luperto, entrambi in prestito secco.

La società calabrese ha depositato i contratti dei due giocatori: Djidji andrà a rinforzare il reparto difensivo dopo l'ultima stagione ai granata, che lo avevano prelevato dal nell'estate del 2019. Stessa formula per Luperto, che arriva in prestito secco dal dopo essere cresciuto nelle giovanili azzurre.

📽️ Buon senso della posizione, determinato nei recuperi, energico nei tackle: ecco @koffidjidji ⚽ https://t.co/bXBuEcHVub — FC Crotone (@FcCrotoneOff) October 5, 2020

Il Crotone puntella un reparto difensivo che è sembrato il vero anello debole della rosa in queste prime uscite di Serie A: sono infatti ben dieci i goal incassati nelle prime tre giornate dalla squadra di mister Stroppa.