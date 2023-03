Doppio infortunio nell'Atalanta: Zappacosta nel riscaldamento, Koopmeiners al 41'

Problema all'inguine per Zappacosta, costretto al forfait a pochi minuti dalla sfida con l'Udinese. Per Koopmeiners risentimento al bicipite femorale.

Che il momento di forma non sia granché, almeno prima della partita di oggi, è cosa risaputa. E ora anche la sfortuna sembra essersi messa a congiurare contro l'Atalanta, che nel primo tempo della gara contro l'Udinese ha perso due elementi titolari: prima Davide Zappacosta, poi Teun Koopmeiners.

Zappacosta, intanto. L'ex torinista non si è fatto male durante la partita, ma nel riscaldamento. Un fastidio all'inguine avvertito durante il riscaldamento lo ha costretto a dare forfait e le sue condizioni saranno ora da rivalutare nei prossimi giorni.

Il guaio - secondario - è anche che Zappacosta era stato scelto da Gasperini nella formazione titolare, come sempre. E dunque il tecnico ha dovuto rivedere i propri piani proprio a ridosso del fischio d'inizio, traslocando Maehle sulla destra e inserendo Ruggeri sulla corsia opposta.

Per quanto riguarda Koopmeiners, invece, il centrocampista olandese è stato costretto ad abbandonare il campo al 41'. Ha calciato da fuori area col sinistro e, mentre Silvestri bloccava la palla, si è accasciato a terra, vittima pure lui di un problema muscolare. Per la precisione: un risentimento al bicipite femorale.

E dunque, altra sostituzione forzato per Gasperini. Il primo della partita, dopo il cambio Zappacosta-Ruggeri. Al posto di Koopmeiners è entrato Ederson, andato a sistemarsi in mezzo al campo accanto a De Roon. Anche per l'ex AZ, condizioni da valutare con attenzione nei prossimi giorni.