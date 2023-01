L'incredibile doppio errore del portiere dello Yemen: disperato, chiede il cambio

Ali Fadhl Abbas Ahmed protagonista in negativo in Oman-Yemen: doppio errore decisivo e cambio chiesto, in preda alla disperazione.

In Iraq è in corso di svolgimento la Coppa della Nazioni del Golfo, competizione con cadenza biennale a cui prendono parte otto nazionali divise in due gironi: lo Yemen, inserito nel Gruppo A, è già stato aritmeticamente eliminato.

Colpa del secondo k.o. in altrettante uscite: se all'esordio era arrivato uno 0-2 contro l'Arabia Saudita, al secondo appuntamento lo Yemen ha perso per 3-2 un match rocambolesco al cospetto dell'Oman, aiutato indiscutibilmente da Ali Fadhl Abbas Ahmed.

L'estremo difensore yemenita è stato il peggiore in campo per distacco: in occasione dell'1-0 dell'Oman, ha siglato un'autorete perdendo il controllo sul pallone che è terminato in rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La sua serata 'horror' non si è però conclusa qui.

Dopo la rimonta dello Yemen, Ali Fadhl Abbas Ahmed l'ha nuovamente combinata grossa: su un innocuo calcio di punizione, la sfera gli è scivolata alla sua destra prima di oltrepassare la linea, nonostante un ultimo disperato tentativo di tenerla viva quando il guaio era già fatto.

Preso dallo sconforto, Ali Fadhl Abbas Ahmed si è rivolto alla sua panchina chiedendo con insistenza di essere sostituito: troppo forte il disappunto per aver compromesso una partita che sembrava poter raccontare una storia positiva per lo Yemen.

Alla fine è davvero rimasto negli spogliatoi all'intervallo, lasciando spazio al collega Khairalah: non prima di aver assistito all'erroraccio dal dischetto dell'avversario Al Alawi, forse distratto dal comportamento adottato tra i pali che, almeno per quanto riguarda quella circostanza, ha portato buoni frutti.

Dopo aver preso il 3-2, lo Yemen ha fallito l'opportunità di portarsi sul pari proprio allo scadere: fatale l'errore di Al Dahi dagli undici metri al 95'.