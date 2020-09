Doppio colpo dello Spezia: Marchizza e Dell'Orco dal Sassuolo

Lo Spezia ha chiuso una doppia operazione col Sassuolo: arrivano in prestito Marchizza e Dell'Orco. Si tratta con l'Inter per Agoumé.

Doppio colpo da per lo che, dopo aver ufficializzato l'arrivo del portiere Zoet dal , ha chiuso col per i difensori Marchizza e Dell'Orco.

Entrambi arrivano con la formula del prestito anche se per Marchizza in realtà si tratta di un ritorno. Il difensore è stato infatti grande protagonista nella promozione dello Spezia con 23 presenze e tre assist.

Dell'Orco invece nell'ultima stagione ha giocato in Serie A col e può vantare già 46 presenze nel massimo campionato. Sarà lui quindi il padrone della fascia sinistra dello Spezia.

Altre squadre

La società ligure però non si ferma qui: è in chiusura l'affare Verde, mentre secondo 'Sky Sport' si tratta con l' per Agoumé e piace anche Sebastiano Esposito per il quale c'è da battere la concorrenza del .