Doppio colpo del Genoa: Pjaca e Zappacosta, è ufficiale

I rossoblu presentano i due nuovi acquisti: entrambi arrivano in prestito, rispettivamente da Juventus e Chelsea.

Il conferma altri due nuovi acquisti, due grandi regali per Rolando Maran. Arrivano in prestito, rispettivamente da e , Marko Pjaca e Davide Zappacosta.

"Il Genoa Cfc comunica di aver rilevato, in prestito da Juventus Fc e Chelsea Fc, le prestazioni sportive dell’attaccante Marko Pjaca (Zagabria, CRO, 06-05-1995) e dell’esterno Davide Zappacosta (Sora, ITA, 11-06-1992)".

L'attaccante croato arriva dai bianconeri dopo aver trascorso due mesi tra febbraio e marzo in prestito all' . Torna in dopo aver vestito la maglia della nella stagione 2018/19. Lo scorso anno ha fatto parte della rosa di Sarri per sei mesi.

Zappacosta, invece, viene da un difficile infortunio che gli ha fatto saltare quasi totalmente la scorsa stagione con la . Poche presenze e niente conferma in giallorosso. Ora la chiamata del Genoa.