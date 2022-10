Doppietta di Cavani in Valencia-Elche: ritorno al goal dopo 292 giorni

Primi goal con la maglia del Valencia per Edinson Cavani: interrotto il digiuno con i club che durava da ben 292 giorni.

Dieci mesi e mezzo, 292 giorni: ammontava a questo lasso di tempo il digiuno di Edinson Cavani con la maglia di un club, interrotto finalmente quest'oggi grazie alla doppietta messa a segno nel primo tempo di Valencia-Elche.

'El Matador' ha raccolto gli applausi del pubblico del 'Mestalla', che alla fine non ha comunque potuto festeggiare i tre punti alla luce del 2-2 conclusivo: uruguaiano a segno nei minuti finali della prima frazione, prima della sostituzione con Hugo Duro all'intervallo.

La prima gioia è arrivata dagli undici metri, a otto giorni di distanza dal penalty sbagliato sul campo dell'Osasuna e intercettato da Sergio Herrera: stavolta palla in fondo al sacco e portiere spiazzato in maniera netta.

Il raddoppio è maturato durante il settimo minuto di recupero: cross di André Almeida per lo stacco dell'ex Napoli, abile ad anticipare di testa l'uscita dell'estremo difensore avversario Badia.

Per Cavani una gioia immensa, una liberazione per un goal che, con i club, mancava addirittura dal 27 dicembre 2021: allora vestiva la maglia del Manchester United e fu decisivo per guadagnare un punto a Newcastle in Premier League.