Doppia sede per il calciomercato: gli ultimi due giorni si svolgeranno tra Milano e Roma

Gli ultimi due giorni di trattative si svolgeranno per la prima volta in una doppia sede: l'Hotel Gallia di Milano e l'Hilton Rome Airport di Roma.

Da lunedì 2 gennaio ha preso ufficialmente il via la finestra invernale di calciomercato. La rinomata sessione di 'riparazione' consentirà a tutti i club di Serie A - e a quelli del panorama professionistico - di intervenire perfezionando operazioni in entrata e in uscita sino alla deadline fissata per le ore 20 di martedì 31 gennaio.

In tempi recenti, gli ultimi due giorni di trattative si sono svolti esclusivamente presso l'Hotel Gallia di Milano, ormai consueto appuntamento che apre le porte ai tanti addetti ai lavori che operano nel nostro calcio.

A partire da quest'anno, però, si registra un'importante novità: gli ultimi due giorni dedicati al calciomercato avranno luogo in una doppia sede operativa: quella milanese del Gallia, appunto, e per la prima volta anche a Roma con l' 'Hilton Rome Airport' - situato di fronte all'aeroporto di Fiumicino - a fare da cornice all'evento.

Si tratterà a tutti gli effetti di una vera e proprie sede di mercato: non mancheranno le celebri dove i club potranno incontrarsi per chiudere le trattative, così verrà disposto l’ufficio per depositare i contratti della Lega.

Alla base del nuovo quartier generale capitolino vi è ovviamente anche una scelta di natura strategica - come testimoniato dalla sua ubicazione in prossimità dell'aeroporto 'Leonardo da Vinci' - oltre ad una novità di natura strutturale che caratterizzerà la due giorni.

A differenza del contesto meneghino, Roma punta ad aprire le proprie porte anche agli operatori internazionali per conferire all'evento una risonanza sempre maggiore, affacciandosi anche sul mercato estero.

L’evento sarà organizzato da Adicosp (Associazione direttori e collaboratori sportivi) - che già organizza il calciomercato a Milano - e tra i presenti ci sarà anche Rafaela Pimenta, che presiederà un think tank. L'agente brasiliana - dopo la scomparsa di Mino Raiola - cura gli interessi tra gli altri di Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma e Erling Haaland.

La finestra invernale del calciomercato 2023 si appresta dunque ad entrare nel vivo. E per la prima volta lo farà articolandosi sull'asse Milano-Roma che si preannuncia già caldissimo.