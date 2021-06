Donnarumma verso il PSG: affare in dirittura d'arrivo

Si sta per chiudere la telenovela riguardante Gigio Donnarumma: va verso il Paris Saint-Germain, voluto fortemente da Nasser Al-Khelaïfi.

Gianluigi Donnarumma sta per chiarire il suo futuro prima dell'inizio degli Europei. In scadenza con il Milan, il portiere italiano sta per firmare da svincolato con il Paris Saint-Germain. Lo riporta 'Sky Sport'.

Quello che ormai possiamo definire ex portiere del Milan, sta per firmare un contratto di 5 anni per la cifra di 60 milioni (ovvero 12 all'anno). Da capire anche se ci potranno essere alcuni bonus esclusi.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, ha voluto fortemente il portiere italiano, nonostante avesse rinnovato da poco il contratto con Keylor Navas, che a questo punto sarà 'avversario' di Donnarumma per un posto da titolare.

Se tutto dovesse andare secondo i piani, Donnarumma potrebbe effettuare le visite mediche già a Firenze, mentre è in ritiro con la Nazionale Italiana.

Mino Raiola ha chiesto un ulteriore aumento della posta in palio, ma la sensazione è che l'affare ormai si farà, a queste cifre o a cifre più altre.