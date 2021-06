Donnarumma al PSG, ci siamo: visite in corso a Roma

Come previsto Donnarumma sta svolgendo le visite mediche per il PSG a Roma, l'ex portiere del Milan si trasferisce in Francia a parametro zero.

Gianluigi Donnarumma-PSG: ci siamo. L'ormai ex portiere del Milan sta svolgendo le visite mediche per i parigini a Roma, prima di firmare l'accordo contrattuale che lo legherà alla formazione vice campione di Francia e semifinalista dell'ultima Champions League. Dopo sei stagioni a tinte rossonere, l'estremo difensore della Nazionale azzurra - ancora imbattuto a Euro 2020 - si appresta a sbarcare all'ombra della Tour Eiffel dopo la naturale scadenza del suo contratto in essere con il 'Diavolo' al quale è formalmente legato sino al 30 giugno. E dunque tanti cari saluti alla Serie A e mirino puntato su una nuova esperienza in Ligue 1 dove, verosimilmente, 'Gigio' andrà a giocarsi una maglia da titolare con Keylor Navas, fino a quest'anno titolare indiscusso della porta parigina nonchè fresco di rinnovo sino al 2024.

Euro 2020: squalificati e diffidati

Calendario Europei: dove vedere le partite su Rai e Sky

Prima però c'è un percorso a Euro 2020 da onorare con la maglia dell'Italia. Un'Italia che proprio ieri ha centrato la qualificaizione alla top 16 del torneo, in attesa di conoscere il proprio ostacolo sul proprio cammino. Che sia Austria o Ucraina, Roberto Mancini sogna di alzare ulteriormente l'asticella. Per farlo serviranno anche le parate - e possibilmente l'imbattitbilità - di Gianluigi Donnarumma.