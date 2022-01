Donnarumma positivo al Covid: l'annuncio del PSG

Il Paris Saint-Germain perde Gianluigi Donnarumma. L'ex portiere del MIlan è risultato positivo al Covid-19: ad annunciarlo è lo stesso club transalpino con una nota ufficiale.

L'estremo difensore della Nazionale è sceso in campo ed ha mantenuto la porta inviolata nella sfida giocata lunedì sera e valida per la Coppa di Francia, con il PSG che si è imposto col risultato netto di 4-0 sul Vannes.

📌 @gigiodonna1 a été testé positif à la Covid-19. Il a été placé à l’isolement et est soumis au protocole sanitaire adapté.



Les tests effectués par Juan Bernat hier et aujourd'hui se sont révélés négatifs. Il reprendra l'entraînement demain. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2022

Nella giornata di martedì, la società parigina ha comunicato l'esito dell'ultimo tampone del portiere classe 1999, che è risultato positivo ed è stato subito messo in isolamento, come previsto dal protocollo sanitario.

Donnarumma non sarà a disposizione di Pochettino nel big match sul campo del Lione, match valido per il 20° turno di Ligue 1 e in programma domenica 9 gennaio alle 20:45.