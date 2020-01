Donnarumma-Milan, rebus rinnovo: Raiola riapre il caso, contratto in scadenza nel 2021

Il contratto di Donnarumma scade nel giugno del 2021 e Mino Raiola ha espresso più di qualche perplessità sull'attuale gestione del Milan.

Gigio Donnarumma, al netto di qualche svarione come quello nella sfida tra e , è tornato su altissimi livelli nelle ultime due stagioni, rappresentando un'assoluta certezza per la squadra rossonera.

Dopo l'ennesima prestazione da urlo contro il , però, il suo agente Mino Raiola ha rilasciato dichiarazioni che riaprono il polverone sulla sua situazione contrattuale, come riportato da 'Tuttosport'.

"Donnarumma al momento ha un contratto, stiamo bene e poi vediamo, ma sto ancora aspettando le scuse dei tifosi che mi hanno minacciato. Se mi piace questo Milan? Non mi piace perché non credo che questo sia il Milan che il mondo conosce e non credo che sia la squadra che Maldini e Boban sognano. Non credo che neanche quelli di Elliott stiano pensando che questo sia il vero Milan, ma se questo è il Milan che vogliono gli consiglio di trovare al più presto un acquirente. Il futuro? Andiamo avanti per altri due anni, non voglio creare alcun tipo di polverone..."

Il giocatore è legato da un contratto fino al giugno del 2021 con il Milan, ma adesso si aprono due strade: o si rinnova al più presto il contratto, oppure si va in contro ad una cessione che per i rossoneri potrebbe essere molto meno efficiente in termini economici di quanto si aspettano tutti.

La dirigenza, su input dell’ad Gazidis e dunque di Elliott, vorrebbe rinnovare il contratto di Gigio mantenendo, se non abbassando, i 6 milioni d'ingaggio attuali. Ovviamente Raiola ha chiesto di più, almeno 7. Inevitabile, per ora, non trovare l’accordo.