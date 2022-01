Donnarumma, il Milan è il passato: "Ora sono in un club che vuole vincere tutto"

Qualche panchina di troppo, soprattutto a inizio stagione, si è trasformata in un'alternanza quasi perfetta con Keylor Navas, altro guardiano di livello assoluto per il PSG: forse Gianluigi Donnarumma si sarebbe aspettato qualcosa di più da questa prima parte del soggiorno francese, ma le vittorie individuali dei premi di miglior portiere ottenute nelle scorse settimane devono aver in qualche modo lenito quel pizzico di delusione.

Il portiere classe 1999 è consapevole che, se il presente non sorride particolarmente, il futuro è nettamente dalla sua parte: la ancora giovanissima età e le doti da predestinato, messe al servizio di una squadra stellare, non fanno che colorare di un intenso blu il cielo parigino.

Intervistato da 'France TV', Donnarumma ha espresso un nemmeno tanto velato riferimento al suo ex Milan, sottolineando l'importanza di trovarsi in una società che parte con l'obiettivo di vincere tutti i trofei presenti sui palcoscenici calcistici di Francia ed Europa.

"Qui al PSG c'è più pressione rispetto al Milan, ora sono in un club che vuole vincere tutto".

Chissà come prenderanno questa frase i tifosi del Milan, già scottati dall'addio estivo di Donnarumma a parametro zero: un indizio, seppur 'piccolo', lo abbiamo già.