Donadel all'Ancona: prima esperienza da allenatore di una prima squadra

Dopo l'esperienza da assistente di Vanoli allo Spartak, Marco Donadel si mette in proprio: l'Ancona lo ha scelto al posto di Gianluca Colavitto.

Ad Ancona, dove un tempo si respirava anche aria di Serie A, nell'uovo di Pasqua hanno trovato una brutta sorpresa: la sconfitta per 3-0 sul campo della pericolante Alessandria, la terza nelle ultime cinque giornate del girone C della Serie C, è costata il posto a Gianluca Colavitto, l'allenatore.

Il sostituto? Già trovato. Ed è un volto particolarmente noto alla A e al calcio italiano: si tratta di Marco Donadel, 40 anni tra una decina di giorni, il profilo scelto dalla società dorica per concludere un campionato che attualmente vede la squadra al settimo posto della classifica.

Donadel è un profilo relativamente nuovo in panchina. Non soltanto per la sua giovane età, ma anche e soprattutto perché l'Ancona - che ha annunciato ufficialmente l'esonero di Colavitto, non ancora il nome del suo sostituto - rappresenterà il primo incarico da allenatore di una prima squadra per l'ex centrocampista di Fiorentina e Napoli.

Una volta ritiratosi dal calcio giocato con i canadesi del Montreal Impact, Donadel ha infatti lavorato nelle giovanili viola e poi ha lasciato l'Italia. Non per allenare in proprio, ma per affiancare Paolo Vanoli nell'esperienza russa con lo Spartak Mosca, conclusa nel giugno del 2022.

Più noto al grande pubblico, come detto, resta il Donadel calciatore: gli esordi nel Milan, il Parma di Cesare Pradelli, la lunga militanza nella Fiorentina, il Napoli. E poi Lecce, Sampdoria, Verona. Tante maglie, tanti anni in Serie A.

All'Ancona, Donadel avrà la missione di rilanciare l'entusiasmo di una squadra che non conquista i tre punti ormai da un mese (3-0 interno al San Donato Tavarnelle lo scorso 11 marzo), trionfo che rimane l'unico nelle ultime 10 giornate di campionato. La squadra marchigiana rimane saldamente all'interno della zona playoff. Ma il pessimo ruolino di marcia recente ha convinto la dirigenza a cambiare.