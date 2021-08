Dominio PSV in Supercoppa: Ajax sconfitto 4-0

Il primo trofeo della stagione se lo aggiudica la formazione di Eindhoven: Madueke (doppietta), Vertessen e Gotze mandano al tappeto i Lancieri.

La stagione 2021-2022 del calcio olandese si apre con il perentorio successo del PSV Eindhoven che si è imposto con un netto 4-0 ai danni dell'Ajax nel match che ha assegnato la Supercoppa olandese.

Gara senza storia quella disputata alla Johann Cruijff Arena con il PSV avanti dopo appena 2' grazie a Madueke successivamente autore del bis alla mezz'ora.

Al calare della prima frazione per l'Ajax è già notte fonda con l'espulsione di Tagliafico. Nella ripresa la formazione di Roger Schmidt dilaga grazie agli squilli finali di Vertessen e Gotze.

Per il PSV è il trionfo numero 12 in Supercoppa, per l'Ajax di ten Hag un inizio di stagione da dimenticare al più presto.