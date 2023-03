Distrazione al polpaccio per Nainggolan: fermo ai box per 15 giorni

Distrazione al polpaccio destro per il centrocampista della SPAL: salterà le sfide contro Cittadella, Cosenza e probabilmente anche col Sudtirol.

La SPAL è costretta a fare i conti con l'infortunio di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, infatti, ha rimediato una distrazione al polpaccio destro.

Un intoppo di natura muscolare che costringerà l'ex centrocampista della Roma a rimanere ai box per 15 giorni.

Una defezione sicuramente importante all'interno dell'assetto tattico di Massimo Oddo, il quale non avrà a disposizione Nainggolan per il match di domani contro il Cittadella.

Il classe 1988 salterà sicuramente anche la trasferta sul campo del Cosenza e, a forte rischio, c'è anche la sua presenza contro il Sudtirol.

Un infortunio che va a complicare, sensibilmente, una situazione estremamente delicata in casa estense: la SPAL, infatti, occupa l'ultimo posto in classifica in Serie B dopo aver incassato cinque sconfitte nelle ultime sei partite.