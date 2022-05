Fuori programma tutt'altro che preventivato allo Stadio 'Picco' di La Spezia. La sfida tra Spezia e Napoli, valevole per l'ultima giornata del campionato di Serie A è stata momentaneamente sospesa al 12' del primo tempo.

Sul risultato di 1-0 in favore dei partenopei - avanti grazie al gran goal di Napolitano - l'arbitro Marchetti ha disposto l'interruzione del match a causa di alcuni disordini sugli spalti dell'impianto spezzino, che hanno visto protagoniste le due tifoserie.

Partita, dunque, stoppata per oltre dieci minuti nell'attesa che la caotica situazione generatasi sugli spalti rientrasse e consentisse la ripresa delle ostilità.

I ventidue protagonisti della gara, dopo essersi avvicinati agli spalti per invitare alla calma i rispettivi sostenitori, hanno atteso sul terreno di gioco il via libera per far ripartire il gioco.

Una volta ristabilito l'ordine, la partita è ricominciata dal 23' e dopo nemmeno due minuti, il Napoli ha trovato la rete del 2-0 con Zielinski, autore del suo primo goal assoluto nell'anno 2022.