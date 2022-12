Il discorso di Mbappé all'intervallo della finale: "E' la gara della vita, si gioca ogni 4 anni"

Durante il riposo di Argentina-Francia, la stella transalpina ha provato a scuotere i suoi: "Torniamo in campo e smettiamola di fare gli scemi".

E' mancato davvero pochissimo alla Francia per il suo terzo titolo mondiale, sfumato soltanto alla lotteria dei calci di rigore dopo una rimonta che sembrava impossibile: la tripletta di Mbappé si è rivelata inutile, ma ha messo tremendamente paura all'Argentina che credeva di aver ormai messo le mani sulla Coppa.

Il fuoriclasse del PSG è rientrato in patria dove si sta già allenando con la società parigina: in valigia ha messo la Scarpa d'Oro dei Mondiali e ulteriore esperienza da leader dello spogliatoio, come testimoniato dal discorso fatto ai compagni all'intervallo della finale.

Nel video, reso noto dal documentario 'Merci les Bleus' realizzato da 'TF1', si vede Mbappé prodursi in un proclama accorato nel tentativo di dare una svegliata alla squadra, lettaralmente travolta dal gioco corale dell'Argentina in un primo tempo a senso unico.

"E' la finale dei Mondiali, la partita della nostra vita. Peggio di così non possiamo fare.

Ora basta, ragazzi. Hanno segnato due goal, quel che è fatto è fatto. Torniamo in campo e smettiamo di fare gli scemi. Mettiamo intensità nei duelli, facciamo qualcosa. Recuperare è possibile. Si gioca ogni quattro anni ragazzi!".

In seguito ha preso la parola Didier Deschamps, trasmettendo un'ulteriore scossa che ha sortito l'effetto di recuperare il risultato dal 2-0 al 2-2 e di flirtare addirittura con la rete del 2-3, che avrebbe dato un tratto ancora più epico ad un ultimo atto già storico di suo.