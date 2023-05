Disavventura Touré: dimenticato dal pullman dell'Ajaccio

Incredibile disavventura per il calciatore dell'Ajaccio: resta fuori dallo stadio, dimenticato dal pullman della squadra corsa.

Nel mondo del calcio succede veramente di tutto. E non per forza tutti gli avvenimenti restano limitati al rettangolo di gioco.

L'ultimo protagonista in ordine di tempo di un episodio ai limiti della commedia è Ben Hamed Touré, attaccante del club francese dell'Ajaccio.

Dopo la sfida giocata in casa del Lens e persa per 3-0, la squadra corsa si è messa sulla via di casa per rientrare il prima possibile in Corsica.

Nella fretta e nella confusione generale però, c'è stata una dimenticanza ai limiti del clamoroso. Touré non è stato caricato dal pullman ed è rimasto nel parcheggio dello stadio Bollaert.

Praticamente dimenticata dal resto della squadra, la giovane punta ha dovuto attendere che qualcuno venisse a prenderlo per riportarlo sull'isola.

Un siparietto tragicomico, in piena linea con quella che è stata la stagione della squadra corsa, retrocessa in Ligue 2. Al momento l'Ajaccio è al penultimo posto, ma può al massimo arrivare 18esimo in caso battesse il Marsiglia e il Troyes non vincesse la sua ultima partita di campionato.