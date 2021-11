DIRETTA: Svizzera-Bulgaria LIVE! Prepartita e formazioni

Serata decisiva per la Svizzera, che contro la Bulgaria cercherà di strappare all'Italia il primo posto del gruppo C delle Qualificazioni Mondiali e il conseguente approdo diretto alla competizione in programma il prossimo anno in Qatar. La Nazionale di Murat Yakin è reduce dal pareggio ottenuto venerdì sera proprio sul campo dell'Italia, all'Olimpico di Roma, nella quale si è comportata in maniera più che brillante per buona parte del match. Fino a questo momento, proprio come gli azzurri, Shaqiri e compagni non hanno mai perso.