DIRETTA: Sorteggio ottavi Europa League LIVE! Dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio degli ottavi di Europa League verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno ed Eurosport 2, inoltre sarà possibile vederlo in streaming su smartphone, tablet e pc tramite Sky Go o Eurosport LIVE.

Anche il sito dell'UEFA trasmetterà in streaming il sorteggio degli ottavi di Europa League e in modo gratuito.

Goal seguirà tutte le fasi del sorteggio LIVE in diretta testuale e sui canali social.