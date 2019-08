La 2019/2020 prende forma. Completati i playoff, oggi alle 18 a Montecarlo andranno in scena i sorteggi che comporranno i gironi della nuova edizione del torneo continentale di maggior prestigio.

, , ed difenderanno i nostri colori e vivranno destini diversi l'una dall'altra: bianconeri collocati in prima fascia, azzurri in seconda, nerazzurri in terza ed orobici (alla prima storica partecipazione in Champions) inseriti in quarta.