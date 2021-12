DIRETTA: Palermo-Bari LIVE! Probabili formazioni

Palermo-Bari sarà trasmessa in diretta e da Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C. Gli abbonati potranno assistere alla gara del Barbera sia in diretta tv, scaricando l'app su una moderna smart tv, che in diretta streaming, sempre scaricando l'app su pc, smartphone o tablet, oppure accedendo direttamente al sito della piattaforma.

L'alternativa è quella di seguire Palermo-Bari su Sky Sport, che trasmetterà in diretta tv la partita sul canale numero 256 del satellite. Il match non sarà invece visibile su Rai Sport.

I residenti all'estero hanno anche un'altra possibilità per seguire Palermo-Bari: si tratta di 196 Sports.