DIRETTA: Milan-Empoli LIVE - dove vederla in tv e streaming

Milan-Empoli verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre sarà possibile vedere la gara in diretta streaming su smartphone, tablet e pc tramite Sky Go.

Goal seguirà Milan-Empoli in diretta testuale per tutta la giornata: dalle curiosità pre-partita alle probabili formazioni, fino alle ufficiali e alla cronaca del match minuto per minuto.