DIRETTA: Inter-Lecce LIVE - dove vederla in tv e streaming

verrà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN , che detiene i diritti di tre partite su dieci di ogni turno di campionato. Per assistere al match di San Siro basterà utilizzare una smart con l'apposita app, o in alternativa collegare un decoder Sky Q al televisore o ancora una console Xbox o PlayStation 4. 'Dulcis in fundo', altro metodo prevede l'utilizzo di Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

In , invece, basterà scaricare l'app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegarsi tramite PC al sito https://www.dazn.com/it. La telecronaca di Inter-Lecce sarà affidata a Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin, con Davide Bernardi e Marco Russo a bordocampo.