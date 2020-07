DIRETTA: Inter-Brescia LIVE! Prepartita e formazioni

INTER-BRESCIA: PROBABILI FORMAZIONI

Sorprese in vista nel 3-5-2 nerazzurro: potrebbero riposare due pezzi grossi come Eriksen e Lukaku, finora sempre impiegati dal 1'. In attacco con Lautaro spazio ad Alexis Sanchez, fresco di prolungamento del prestito, mentre a centrocampo trio con Barella, Brozovic e Gagliardini. In difesa out Skriniar per squalifica: Godin e Bastoni completano il reparto con De Vrij. Moses e Young verso una maglia dal 1'.

Non sarà della partita l'ex di turno Mario Balotelli, ma ci sarà Sandro Tonali, attenzionato dai nerazzurri. A centrocampo con lui Bjarnason e Dessena, con Spalek in vantaggio su Zmrhal sulla trequarti per fare da supporto a Torregrossa e Donnarumma. Difesa verso la conferma.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Barella, Young; Sanchez, Lautaro Martinez.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma.