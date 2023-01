Richiesti 12 mesi d'inibizione per Massimo Ferrero, 8 mesi e 20 giorni a Ienca per la Sampdoria; 11 mesi e 15 giorni per Corsi dell'Empoli; 6 mesi e 10 giorni per Preziosi, 10 mesi e 15 giorni per Zerbano del Genoa.