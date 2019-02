DIRETTA: Sassuolo-Juventus LIVE - dove vederla in tv e streaming

La Juventus deve battere il Sassuolo per allungare di nuovo a +11 sul Napoli, i bianconeri sono reduci dal pareggio contro il Parma.

Grande occasione per la Juventus che può approfittare del risultato di Fiorentina-Napoli e tornare a +11, ma per farlo deve vincere in casa del Sassuolo nella ventitreesima giornata di Serie A.

I bianconeri infatti attualmente guidano saldamente la classifica con 8 punti di vantaggio sul Napoli nonostante siano reduci dal mezzo passo falso contro il Parma.

Il Sassuolo di De Zerbi invece vive un discreto momento di forma, come confermato anche la settimana scorsa quando i neroverdi hanno pareggiato in casa del Genoa.

All'andata contro il Sassuolo sono arrivati i primi goal di Cristiano Ronaldo che ha trascinato i bianconeri alla vittoria con una doppietta.

Nell'ultimo precedente tra le due squadre al 'Mapei Stadium' invece il grande protagonista era stato Paulo Dybala, autore addirittura di una tripletta.

SASSUOLO-JUVENTUS: DIRETTA TV E STREAMING

Sassuolo-Juventus verrà trasmessa in esclusiva da Sky alle 18 sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre gli abbonati potranno vedere la gara in diretta streaming tramite pc, tablet o smartphone tramibe Sky Go.

Goal seguirà in diretta testuale Sassuolo-Juventus per tutta la giornata: dalle curiosità pre-partita alla cronaca del match minuto per minuto.