DIRETTA: Juventus-Parma LIVE - dove vederla in tv e streaming

Juventus chiamata al riscatto in Serie A dove affronterà il Parma, voglioso di fare uno sgambetto ai bianconeri dopo l'1-2 dell'andata.

L'amarezza di Coppa Italia servirà da lezione alla Juventus per riprendere il cammino in Serie A: avversario dei bianconeri il Parma, atteso all'Allianz Stadium dopo il ko di misura maturato nel match dell'andata.

Segui live e in esclusiva Juventus-Parma su DAZN

Al 'Tardini' finì 1-2: Mandzukic aprì le marcature, prima del momentaneo pareggio di Gervinho e del goal della vittoria definitiva di Matuidi, decisivo per portare a casa tre punti preziosissimi.

Campioni d'Italia in carica che possono vantare un distacco di tutto rispetto sul Napoli secondo, lontano addirittura undici punti e a debita distanza dalla vetta. Almeno per ora. I ducali cercano invece punti per tornare agganciati alla zona Europa League, allontanatasi dopo la sconfitta con la SPAL.

JUVENTUS-PARMA: DIRETTA TV E STREAMING

Juventus-Parma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per le interviste del dopogara agli allenatori e ai protagonisti in campo, appuntamento su 'Diletta Gol', in onda subito dopo il fischio finale.

Qui su Goal troverete tutti gli aggiornamenti relativi alle formazioni e il racconto testuale della partita a partire dalle ore 20.