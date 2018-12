DIRETTA: Bologna-Milan LIVE - dove vederla in tv e streaming

Bologna-Milan è il posticipo del martedì che chiude la 16ª giornata di Serie A. Per Inzaghi è ultimatum, rossoneri alla caccia del riscatto.

12.00 - Il Bologna ha perso le ultime cinque sfide di Serie A contro il Milan, mai nella loro storia gli emiliani hanno perso sei partite di fila contro i rossoneri nella competizione.

11.59 - Il Milan è la squadra che ha segnato più gol al Bologna in Serie A (219 reti in 140 confronti), realizzando 1.6 reti in media a partita.

11.54 - La squadra di Gattuso ha tenuto la porta inviolata nell’ultima sfida di Serie A: l’ultima volta in cui i rossoneri hanno registrato due clean sheets consecutivi risale a marzo.

11. 52 - Nessuna squadra ha segnato più reti da fuori area del Milan (otto) nei cinque maggiori campionati europei, mentre il Bologna è l’unica formazione che ancora deve sbloccarsi dalla distanza in Serie A.

11.50 - Il Milan è l’unica squadra di questo campionato a non aver ancora segnato sugli sviluppi di corner malgrado ne abbia calciati 96, solo quattro squadre ne hanno battuti di più.

11.48 - Il Milan è la squadra meno prolifica da calcio piazzato di questa Serie A (solo due reti), appena sopra in questa classifica proprio il Bologna a quota tre.

11.46 - L’allenatore del Bologna Filippo Inzaghi ha esordito sulla panchina di una squadra di Serie A proprio con il Milan nella stagione 2014/15 ottenendo 13 successi, 12 sconfitte e 13 pareggi.

11.43 - L’attaccante del Milan Gonzalo Higuaín ha segnato in due delle quattro partite disputate al Dall’Ara in Serie A (tre gol in totale): tuttavia la sua squadra ha vinto solo nelle due sfide in cui l’argentino non ha trovato la via del gol.

9.05 - Bologna-Milan sarà trasmessa in esclusivaSky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Il match sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone tramite la piattaforma SkyGo.

9.00 - Il Milan alla caccia del riscatto dopo la cocente delusione dell'eliminazione in Europa League, il Bologna per cercare punti importanti in campionato e una vittoria che manca da settembre. Filippo Inzaghi sfida il suo passato rossonero e il suo amico Gennaro Gattuso in una partita che nessuna delle due squadre può permettersi di perdere: il tecnico dei felsinei si gioca la panchina, mentre il Milan deve dimenticare la sconfitta di Atene con l'Olympiakos e ripartire.