Non solo Dionisi per la panchina della Sampdoria: contatti con Vieira

La Sampdoria sfoglia la margherita degli allenatori: oltre ad Alessio Dionisi si pensa anche a Patrick Vieira, reduce dall'esperienza al Nizza.

Dopo l'addio di Claudio Ranieri è tempo di trovare una nuova guida tecnica per la Sampdoria, a cui affidare la rosa della stagione 2021/2022 che dovrà regalare conferme in senso positivo.

Tra i candidati per la panchina c'è un nome che sembra in vantaggio sugli altri: Alessio Dionisi, balzato agli onori della cronaca per aver vinto il campionato di Serie B con il suo Empoli e autore di ottimi risultati precedentemente al Venezia.

Ma, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', nelle ultime ore è spuntato anche un altro profilo: quello di Patrick Vieira, ex centrocampista tra le altre di Inter e Juventus che, dal 2013, ha intrapreso la carriera da allenatore.

Con il francese ci sono stati, per ora, dei contatti che potrebbero divenire qualcosa di più col passare delle ore. Peraltro nella prossima settimana dovrebbe esserci un vero e proprio incontro tra le parti per discutere della possibilità di 'convolare a nozze'.

Vieira ha allenato il Nizza per due anni e mezzo, ottenendo un settimo e un quinto posto in Ligue 1 come piazzamenti. A dicembre è stato esonerato e sostituito dal suo vice Adrian Ursea.