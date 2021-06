Sassuolo, accordo con Dionisi: sarà il nuovo allenatore neroverde

I neroverdi hanno scelto la guida tecnica per la stagione 2021-2022. Dionisi sostituirà De Zerbi dopo l'esperienza all'Empoli.

Il Sassuolo ha deciso il nuovo allenatore: sarà Alessio Dionisi l'erede di Roberto De Zerbi, dopo una trattativa durata molti giorni. Lo riporta 'Sky Sport'.

L'Empoli infatti inizialmente non voleva liberare l'allenatore, ma poi è stato trovato l'accordo tra le due società, anche perché il club toscano ha rotto del tutto i rapporti con Dionisi. Nel gentlemen agreement tra i due club, inoltre, il Sassuolo ha garantito all'Empoli il futuro acquisto di uno dei propri giocatori.

La squadra neroverde sembrava essere orientata su Marco Giampaolo in un primo momento, salvo poi virare su Alessio Dionisi, che dopo la bella stagione e la promozione ad Empoli, ha convinto i vertici del Sassuolo.

Il Sassuolo ha tra l'altro dovuto battere la concorrenza della Sampdoria, che voleva Dionisi come erede di Ranieri alla guida dei blucerchiati. Adesso per lui, in attesa dell'ufficialità, comincia l'avventura in neroverde.