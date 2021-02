Diogo Jota numero uno di FIFA 21: è in testa alla classifica FUT

Infortunato da due mesi, l'attaccante del Liverpool si è impegnato come videogiocatore, balzando in testa alla graduatoria mondiale.

L'infortunio al ginocchio lo ha messo k.o. per diversi mesi e solamente nelle prossime settimane potrà tornare a disposizione del Liverpool. Intanto, però, Diogo Jota ha sfruttato l'occasione per migliorare dal lato videoludico, diventando di fatto il numero di FIFA 21.

L'attaccante di Klopp, che lo aspetta per ansia per poter avere nuove soluzioni in attacco ed allontanare una crisi invernale mai vista, ha infatti raggiunto la testa del FUT Champions, con 2451 punti ottenuti grazie a trenta vittorie e zero sconfitte nel periodo di gioco.

Jota è a questo punto paragonabile ai proplayer di FIFA 21, che ogni anno si danno battaglia nel FUT Champions per poter accedere alle finalissime mondiali organizzate dalla stessa FIFA. Per festeggiare il portoghese, la EA Sports ha creato una carta speciale dedicata al giocatore, con soli 99 nei rating.

𝟏𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐖 𝐎 𝐑 𝐋 𝐃 @DiogoJota18 pic.twitter.com/9EZaBsk3eq — DiogoJota Esports (@diogojotaegames) February 6, 2021

Questa, utilizzabile solo dai pro player all'interno di EA Sports, rappresenta il Jota giocatore videoludico di FIFA e non di fatto il Jota che può essere utilizzato da milioni di persone in giro per il mondo: la sua carta base al lancio vede infatti l'ex Wolves con un rating di 80.

Inutile dire che l'allenatore della squadra di Jota sul FUT sia il suo reale tecnico, Klopp. Presenti anche avversari di Premier come Walker del City e Pope del Burnley. Oltre alla sua carta 99 e diversi fuoriclasse del passato come Ronaldo il Fenomeno, Gullit, Vieira ed Eusebio. In squadra anche Lozano e Cristiano Ronaldo.

L'unico compagno di squadra che utilizza regolarmente? Joe Gomez. Per il resto diverse icone e campioni che hanno spinto Jota tra i giocatori capaci di vincere trenta gare su trenta nel FUT Champions. Prossimo passo il mondiale di FIFA?