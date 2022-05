Dinamo Bucarest retrocessa: è la prima volta in 74 anni di storia

Prima retrocessione in 74 anni di storia e dopo 18 titoli rumeni per la Dinamo Bucarest: fatale lo spareggio con l'Universitatea Cluj.

Clamoroso epilogo nella stagione del calcio rumeno: la Dinamo Bucarest, storica società della capitale fondata nel 1948 con all'attivo 18 campionati e 13 coppe nazionali vinte, è stata retrocessa in seconda divisione.

Fatale lo spareggio contro l'Universitatea Cluj, a sua volta terza classificata in Liga 2: i 'Cani Rossi' non sono riusciti a ribaltare il ko per 2-0 nel match d'andata giocato in trasferta, strappando soltanto un 1-1 interno che ha gettato nello sconforto giocatori e tifoseria.

Il finale peggiore al culmine di un'annata che ha visto stazionare costantemente la Dinamo Bucarest nelle zone basse della classifica: stagione regolare chiusa al terz'ultimo posto, posizione conservata anche al termine delle nove partite valide per stabilire le retrocessioni dirette e le due squadre impegnate ai playout.

La prossima stagione non presenterà dunque il famoso 'derby eterno' tra la Dinamo Bucarest e l'FCSB, fino al 2017 nota come Steaua Bucarest.

2017 che è proprio l'anno dell'ultimo trofeo vinto dalla Dinamo, l'unica Coppa di Lega di una storia mai macchiata dall'onta della retrocessione: almeno fino a domenica sera.