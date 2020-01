Dimarco è del Verona: lascia l'Inter in prestito con diritto di riscatto

Federico Dimarco lascia ufficialmente l'Inter: è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Arriva all'Hellas in prestito con diritto di riscatto.

Una prima parte di stagione vissuta come alternativa all' , una seconda sperando di essere protagonista all'Hellas . Federico Dimarco è ufficialmente un giocatore dell'Hellas Verona.

Il terzino sinistro lascia i nerazzurri in prestito fino al termine della stagione in corso, con diritto di riscatto in favore del club scaligero.

"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da FC Internazionale Milano - a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva - le prestazioni sportive del calciatore Federico Dimarco".

Dopo Borini, dunque, l'Hellas accoglie un altro rinforzo sulle corsie laterali, una valida alternativa a Faraoni e Lazovic, indiscussi titolari nei primi mesi di stagione.