Dimarco chiede di tirare il rigore in Inter-Atalanta: palla sulla traversa

Il terzino, subentrato nel secondo tempo, ha chiesto a Perisic di tirare il rigore del possibile 3-2 contro l'Atalanta. Grande personalità, ma errore.

Finisce in parità il big match della sesta giornata di Serie A tra Inter e Atalanta. Una gara tiratissima quella di San Siro, senza vincitori: la rimonta della Dea non ha portato i tre punti, con i padroni di casa abili a pareggiare, sbagliando però il rigore decisivo con Federico Dimarco.

L'ex Parma, infatti, ha avuto tra i piedi la possibilità di dare il successo all'Inter, dagli undici metri: palla sulla traversa e niente di fatto, prima del 3-2 annullato all'Atalanta in una gara pregna di emozioni dal primo all'ultimo minuto. Delusione per Dimarco, che aveva chiesto di tirare il rigore.

Senza Lautaro Martinez, fuori al minuto 81 per lasciare il posto ad Alexis Sanchez, Dzeko ha lasciato il rigore a Perisic, che ha preso la palla in mano per tirarlo.

Dimarco a questo punto ha però chiesto al compagno di incaricarsi della trasformazione, ottenendo il sì convinto da parte del vice-Campione del Mondo in carica. Gran botta col mancino, ma legno colpito.

Dimarco è stato tra i migliori in campo di Inter-Atalanta, senza però riuscire ad essere protagonista assoluto: subito rincuorato dai compagni per la grande delusione, il 23enne meneghino dovrà ripartire dall'errore, per essere arma in più per Inzaghi.

Tanta personalità nel voler tirare il rigore, ma niente da fare dal dischetto: Dimarco sta dimostrando pian piano di volersi prendere l'Inter a tutto tondo, anche con il rischio di sbagliare, come capitato nella sfida del Meazza che vede il Milan volare a +2 sui cugini e a +5 sull'Atalanta.

Al termine della gara, il giocatore si è presentato ai microfoni di DAZN, raccontando l'accaduto.

"Ho deciso di calciarlo alto sin da subito, appena ho preso la palla. Mi dispiace non aver fatto vincere la squadra, ma sono contento perché la Curva e i compagni mi hanno subito confortato. Volevo far gol, cercherò di migliorare anche sui rigori. Mi dispiace".

Un goal e due assist in questo avvio stagionale per Dimarco, tornato all'Inter per rimanerci: subentrato nella ripresa della gara contro l'Atalanta, ha messo in chiaro di essere un ottimo giocatore a disposizione di Inzaghi. Gli errori, anche se pesanti, fanno parte della crescita. Senza dubbio.