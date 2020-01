Dimarco saluta l'Inter: è fatta con il Verona, prestito secco fino a giugno

Federico Dimarco è pronto a lasciare l'Inter per andare al Verona: l'esterno andrà all'Hellas con la formula del prestito secco fino a giugno.

Nonostante l'arrivo di Spinazzola sia ormai saltato, i movimenti sulle fasce dell' continuano. Ashley Young è pronto a diventare un giocatore nerazzurro, così come Moses. Il club ora lavora anche in uscita per far loro posto.

Prossimo all'addio è Federico Dimarco. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il mancino è pronto a diventare un giocatore dell'Hellas . La formula sarà quella del prestito secco: a giugno tornerà in nerazzurro e valuterà nuovamente il suo futuro.

L'accordo di massima era stato già raggiungo nei giorni scorsi, ma oggi l'incontro tra l'agente del giocatore e il direttore sportivo degli scaligeri ha permesso di concludere l'affare. Settimana prossima dovrebbe essere tutto definito, compresa ufficialità.

Dimarco, classe 1997, arriverà a Verona e sarà un'alternativa a Lazovic e Faraoni sulle corsie, nonostante sia un mancino naturale. Si tratta del secondo colpo del Verona in questo mercato invernale dopo Fabio Borini. Quest'anno ha totalizzato 3 presenze in nerazzurro.