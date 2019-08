Dijks e la richiesta per FIFA 20: "Avrò cinque stelle skills?"

Il giocatore del Bologna ha chiesto alla EA Sports di avere il massimo della qualità tecnica su FIFA 20 postando un video in cui fa freestyle.

Sta per arrivare il grande momento dell'uscita di FIFA 20. A fine settembre, infatti, arriverà sugli scaffali fisici e digitali il nuovo capitolo della saga calcistica di EA Sports. Nelle prossime settimane verrnno svelati i migliori giocatori in generale e nelle migliori caratteristiche. Oltre ai giocatori con 5 stelle skills.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

🇮🇹 Hey @EASPORTSFIFA, 5 ⭐ in skill move nel prossimo FIFA 20? 🤣😜⁣

⁣

🇳🇱 @EASPORTSFIFA, 5 ⭐️ skillmoves in FIFA 20? 😁 pic.twitter.com/LAe581hGXb — Mitchell Dijks (@DijksMitchell) August 11, 2019

Questi, per chi non lo sapesse, sono i giocatori più tecnici del gioco, ovvero quelli capaci di mettere in difficoltà gli avversari con numeri da freestyle, con tricks da vedere e rivedere per rendere l'esperienza di FIFA 20 ancora più spettacolare.

Da arriva ora la richiesta di uno dei giocatori rossoblù: postando un video in cui si cimenta con diversi numeri spettacolari, Mitchell Dijks ha infatti chiesto alla EA Sports di poter essere inserito tra gli elementi con cinque stelle skills.

In l'esterno di Mihajlovic aveva due stelle su cinque, decisamente poche. Chissà che la richiesta di Dijks fatta alla EA Sports via twitter possa però portarlo almeno a tre: per il massimo appare veramente dura, ma mai dire mai.