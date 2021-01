Forza ed esperienza per la difesa: il Parma punta Benatia

Il Parma ha individuato in Medhi Benatia uno dei suoi obiettivi per rafforzare la difesa. Contatti già avviati con il giocatore.

Medhi Benatia potrebbe ritrovare la a due anni esatti dal suo addio alla . Il difensore marocchino, che nelle scorse settimane era stato accostato al , è ora finito nel mirino di un altro club italiano.

Come riportato da ‘Sky’ infatti, sulle tracce dell’ex centrale bianconero c’è adesso anche il . La società ducale ha individuato proprio in Benatia l’elemento che potrebbe andare a rafforzare in maniera decisa il reparto difensivo, ma che potrebbe anche andare a garantire la giusta dose d’esperienza ad una squadra attualmente in piena zona retrocessione.

I contatti tra le parti sono già stati avviati ed il Parma sta lavorando al fine di convincere il giocato a lasciare l’Al-Duhail, il club del nel quale milita dal gennaio 2019.

Benatia, classe 1987, in ha già vestito anche le maglie di e e con la Juventus ha vinto due Scudetti, due Coppe Italia ed una .