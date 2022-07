Il domino dei difensori: da De Ligt a Skriniar, parte il gioco degli incastri

La cessione dell'olandese al Bayern può dare via al valzer: Bremer, Milenkovic, Skriniar e Koulibaly sono in attesa di definire il loro futuro.

Il calciomercato dei difensori assomiglia sempre di più a un domino. Tutte le tessere sono allineate, ma restano lì ferme in attesa di un colpo che possa smuoverle.

Sono tanti i calciatori del reparto arretrato che sono in attesa di conoscere il proprio futuro. Dal destino di uno, può dipendere quello degli altri e viceversa.

La tessera numero uno, quella che può dare vita a tutta una serie di movimenti, è in questo momento rappresentata da Matthijs De Ligt.

Il difensore della Juventus è nel mirino del Bayern Monaco, pronto a mettere sul piatto un'offerta in grado di soddisfare le richieste economiche bianconere.

Una volta definita la cessione dell'olandese, il club di Allegri avrà a disposizione una quantità di denaro piuttosto considerevole da reinvestire per rinforzare il reparto arretrato.

Il principale indiziato a sostituire De Ligt è Kalidou Koulibaly del Napoli. Il senegalese si sta guardando intorno e ha ricevuto una proposta di rinnovo dagli azzurri, ma potrebbe cedere al fascino bianconero.

In caso di partenza del centrale, il Napoli ha messo nel mirino Nikola Milenkovic della Fiorentina. Un profilo che piace a Spalletti, ma la concorrenza su di lui è agguerrita.

C'è da registrare l'interessamento dell'Inter, che in attesa di definire la probabile cessione di Milan Skrinar al Psg sta monitorando il mercato alla ricerca di sostituti.

Oltre al serbo della Fiorentina, il nome che piace dalle parti di Appiano Gentile è quello di Bremer. Il difensore del Torino è uno dei profili con maggiore appeal in Serie A, ma per averlo Cairo spara alto.

Per ora quindi tutto fermo, ma la sensazione è che basterà una mossa per dare finalmente vita a un mercato che fino a questo momento è rimasto piuttosto inerte in attesa di capitali freschi dall'estero.