Il Chelsea ha messo le mani su Diego Moreira, ragazzo prodigio in uscita dal Benfica e in arrivo a parametro zero la prossima stagione.

Secondo quanto scrive 'Record', l'ala 18enne del Benfica Diego Moreira, considerato tra i maggiori talenti portoghesi e inserito da GOAL nella NXGN 2023, ha firmato per il Chelsea ed è pronto ad unirsi al club inglese la prossima stagione. Il contratto dell'esterno con il club di Lisbona scade al termine della stagione in corso: Moreira si trasferirà in Premier League a parametro zero. Un grande colpo, l'ennesimo, per i 'Blues', che si assicurano le prestazioni del campioncino protagonista nel Benfica che ha vinto la UEFA Youth League la scorsa stagione. Moreira, seguito anche da Milan, PSG e Manchester City, è capace di giocare su entrambe le fasce e in passato è stato paragonata a Nani. Classe 2004, gioca nella nazionale giovanile portoghese: dovrà scegliere, in futuro, se giocare con Portogallo, con il Belgio (Paese dove è nato) o con la Germania (suo nonno da parte di madre era di origine tedesca). Moreira, che ha firmato il primo contratto da professionista con il Benfica arrivando dal settore giovanile del club, ha già debuttato sia nella Primeira Liga che in Champions League e nei prossimi mesi potrebbe guadagnare sempre più spazio. Nella stagione in corso per lui 19 presenze con il Benfica B nella Liga Sabseg, la Serie B portoghese, dove ha messo a segno 2 goal e fornito 2 assist. Scelti da Goal Probabili formazioni 31ª: gioca Handanovic

