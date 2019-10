Diego Costa in trattativa con l'Al Rayyan: può sostituire Mandzukic

L'Al Rayyan vuole consolarsi a gennaio con Diego Costa. L'Atletico Madrid preferisce lasciar partire il proprio attaccante al termine della stagione.

Niente Mario Mandzukic, come annunciato qualche giorno fa. Ma l'Al Rayyan è in ogni caso deciso a portare a casa un attaccante di peso a gennaio. E l'ultima idea, che in realtà sembra essere molto più di un'idea, porta a Diego Costa, attaccante dell' .

Secondo quanto raccolto da 'As', che cita fonti vicine all'Al Rayyan, ci sono trattative in corso tra il club del e l'attaccante spagnolo di origini brasiliane. L'idea sarebbe quella di strappare Diego Costa all'Atletico già a gennaio, alla riapertura del mercato, surrogando così il mancato arrivo di un centravanti di lusso a settembre.

L'Atletico Madrid, in ogni caso, non pare così disposto a privarsi a cuor leggero del proprio centravanti già a gennaio. Diego Costa ha un contratto fino al 2021 e, secondo il quotidiano, il club spagnolo è intenzionato a fare di tutto per trattenerlo fino a fine stagione, con la promessa di lasciarlo andare la prossima estate.

L'eventuale arrivo di Diego Costa, come detto, farebbe dimenticare all'Al Rayyan il caso Mandzukic: l'attaccante croato della pareva a un passo, ma la trattativa si è interrotta in maniera brusca e definitiva proprio al traguardo.