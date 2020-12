Diego Costa al Wolverhampton? Ritorno in Premier possibile

Raul Jimenez infortunato, i Wolves stanno pensando seriamente all'ormai ex Atletico Madrid per sostituirlo: esperienza e voglia di rivalsa.

Ha legato la sua carriera all'Aletico Madrid, giocando per i Colchoneros in tre diverse fasi della sua vita da calciatore. Ora però, per Diego Costa arriva il nuovo addio, con difficile, se non impossibile, ritorno in futuro. Da svincolato, andrà a caccia di una nuova squadra, magari nella sua vecchia Premier League.

Annunciata la partenza dall'Atletico, attorno a Diego Costa sono esplose le voci sul suo futuro, tra permanenza in Europa e addio verso lidi più ricchi, in Asia o Nord-America. Per il 32enne la asiatica o la sembrano però essere ancora lontane: nell'immediato può esserci il ritorno nel Regno Unito da svincolato.

Secondo quanto evidenzia il Times, infatti, su Diego Costa si sta muovendo seriamente il Wolverhampton in seguito al tremendo infortunio di Raul Jimenez, che lo scorso autunno aveva rimediato la frattura al cranio, tenendo con il fiato sospeso il mondo del calcio.

Raul Jimenez, per la gioia dei fans e non solo, si è rivisto al Molineux Stadium, ma per un suo ritorno sul terreno di gioco servirà molto tempo. Ragion per cui la società per cui ha segnato 34 goal nell'ultimo biennio di Premier, ha pensato a Diego Costa.

Del resto l'ispanico-brasiliano ha già detto la sua nel campionato britannico con la maglia del , mettendo a segno la cifra di 52 goal in 89 presenze, che l'hanno reso uno dei marcatori più prolifici del torneo tra il 2016 e il 2018. E' ancora giovane (classe 1988), conosce il torneo e ha tanta voglia di tornare al goal, dimenticando gli episodi di bad-boy che l'hanno reso tale sopratutto in .

Se il Wolverhampton appare avanti nella sua eventuale nuova esperienza inglese, non è da escludere secondo le ultime voci di calciomercato nemmeno un approdo all' di Ancelotti o un ritorno in Premier League in caso di addio a Giroud nel calciomercato invernale. Che da gelido, comincia realmente a scaldarsi.