Diego Costa al Napoli, "Mister X" potrebbe essere lui: ingaggio però alto

Il Napoli ha sondato la posizione di Diego Costa durante un vertice di mercato a Capri. Lo riporta 'La Repubblica'. Guadagna però 8,5 milioni.

Il vuole regalare ai propri tifosi un altro giocatore in attacco in questi ultimi giorni di calciomercato. Il nome più chiacchierato, e per certi versi anche realistico, è quello di Fernando Llorente. Ma da tempo a Napoli si vocifera di un possibile "Mister X" tenuto ancora nascosto.

Ebbene, secondo quanto riportato da 'La Repubblica', questo famoso giocatore ignoto potrebbe essere Diego Costa. Ci sarebbe stato infatti un vertice di calciomercato a Capri, durante il quale è stato fatto un sondaggio per il 31enne spagnolo.

L’ potrebbe anche lasciarlo andare via, ma l’ostacolo più altro per il Napoli è rappresentato dall’ingaggio alto del giocatore. Diego Costa guadagna 8,5 milioni di euro che, per l'età del giocatore, non rappresenta la situazione d'acquisto migliore per il Napoli.

Ad esempio, il Napoli potrebbe anche proporre una cifra del genere a Mauro Icardi, ma con un'età nettamente diversa. Si tratta quindi in questi ultimi giorni di mercato, magari si può aprire uno spiraglio fino a questo momento impensabile.

Diego Costa sarebbe un pupillo di Carlo Ancelotti: l'allenatore apprezza da tempo il giocatore dell'Atletico Madrid.