Dia si opera al menisco: rimarrà ai box per 30-40 giorni

L'attaccante della Salernitana si sottoporrà ad un intervento di pulizia meniscale a Lione: è previsto uno stop di oltre un mese.

La prima stagione in Serie A di Boulaye Dia si è chiusa in occasione della trasferta della Salernitana sul campo della Roma, match al seguito del quale l'attaccante di proprietà del Villarreal ha rimediato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro.

Un intoppo che ha fatto calare il sipario sulla sua brillante annata nel Belpaese, conclusa con 16 goal all'attivo in Serie A. Ovviamente ai box contro l'Udinese, il classe 1996 salterà anche l'ultima uscita in casa della Fiorentina.

Motivo per cui il bomber senegalese ha deciso, in accordo con il club, di approfittare di questo stop forzato per sottoporsi ad un intervento di pulizia al menisco.

A riportarlo è 'Il Mattino', il quale sostiene che il calciatore volerà a Lione nella giornata di martedì per effettuare questo intervento di routine, accompagnato dal medico sociale della Salernitana Italo Leo.

Un'operazione che costringerà Dia a scontare uno stop di circa 30/40 giorni, il che gli impedirà di rispondere alla chiamata del Senegal attorno a metà giugno.

L'obiettivo dichiarato dell'attaccante è ovviamente quello di tornare a disposizione per il 10 luglio, ovvero quando scatterà il ritiro estivo della squadra di Paulo Sousa. Appuntamento al quale Dia vuole presentarsi tirato a lucido per porre le basi per un'altra stagione da protagonista.