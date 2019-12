Di Natale e quel 'no' alla Juventus: "Fiero di averlo detto"

Antonio Di Natale è tornato su quel famoso 'no' detto alla Juventus nell'estate 2010: "Fu una scelta di cuore, rimasi felice a Udine".

Oltre 200 goal in , due volte capocannoniere della Serie A e con oltre 40 presenze in Nazionale. Il curriculum di Antonio Di Natale parla da sé, ma tra i numeri c'è anche un famoso 'no': quello detto alla nel 2010.

L'ex capitano e bandiera dell'Udiinese, intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', è tornato su quel suo rifiuto ai bianconeri. Era uno dei desideri di Marotta nella sua prima estate bianconera da dirigente, ma l'attaccante disse no al trasferimento.

"Sono fiero di aver detto quel 'no' alla Juventus. Fu una scelta di cuore, rimasi felice a Udine e, oggi, rivedendo la storia di Gigi Riva, mi viene ancora di più da pensare che ho fatto benissimo".

Ora Di Natale vive una realtà diversa: allena la squadra Under 17 dello , quello che è sempre stato il suo desiderio dal ritiro, arrivato nel 2016.