Di Maria scherza sul taglio di Soulé: "Ti avevo detto che Allegri si sarebbe arrabbiato"

L'ex bianconero scherza col compagno argentino sulla nuova acconciatura sfoggiata in allenamento e tira in mezzo Allegri.

La sua esperienza alla Juventus è stata breve e non troppo fortunata, ma Angel Di Maria non ha perso i contatti con alcuni ex compagni. Particolare, ad esempio, il legame col giovane argentino Matias Soulé.

Il Fideo infatti continua a scherzare col connazionale tramite i rispettivi canali social. a divertire Di Matia sono soprattutto le acconciature di Soulé.

L'ex PSG, oggi al Benfica, qualche giorno fa aveva avvisato il giovane compagno di come Allegri non avrebbe gradito il nuovo taglio.

E così quando Soulé si è presentato al primo allenamento con la Juventus praticamente rasato a zero, Di Maria ha rincarato la dose: "Te l'ho detto che tuo padre si sarebbe arrabbiato. E ti ha fatto tagliare i capelli".

Al giovane argentino, a questo punto, non è rimasto che incassare la battuta del Fideo. Il tutto tra le risate generali.